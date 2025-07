Tindari Festival 2025: arte e cultura nel cuore della Sicilia

Il Tindari Festival 2025 si prepara a offrire un ricco programma di eventi culturali nel suggestivo contesto del comune di Patti e dei suoi dintorni. Dal 4 luglio, il festival celebra la sua 69esima edizione con un cartellone variegato che include 34 appuntamenti, tra cui 11 prime nazionali, spaziando tra teatro, musica, danza e arti performative.

Le location scelte includono il Teatro Greco-Romano di Tindari, il Teatro di Paglia, il chiostro del Santuario della Madonna Nera, e molti altri spazi storici. Grandi nomi della scena artistica italiana, come Vinicio Capossela, Antonello Venditti e Moni Ovadia, si esibiranno accanto a talenti emergenti e compagnie locali, contribuendo a rendere il festival un punto di riferimento per la cultura.

La direzione artistica, affidata a Mario Incudine, punta non solo a divertire ma anche a valorizzare la storia e l’autenticità del territorio. Tra le iniziative, è previsto un progetto itinerante che coinvolge dieci comuni limitrofi, volendo attrarre anche un pubblico turistico.

Uno degli eventi più attesi è la prima nazionale di “Ecuba” di Euripide, in programma per il 20 luglio presso il Teatro Greco, che vedrà in scena attori professionisti e detenuti collaborare in un progetto di teatro in carcere.

Il festival, organizzato dal Comune di Patti con il supporto del Ministero della Cultura e di diverse associazioni locali, si propone di promuovere la cultura e di offrire esperienze significative, sia per il pubblico che per i partecipanti alla manifestazione. I biglietti sono già disponibili in prevendita e presso i punti vendita autorizzati.