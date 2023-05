Tina Turner è morta a 83 anni

Tina Turner è morta all’età di 83 anni.

“La regina del rock ‘n roll è morta serenamente dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei il mondo perde una leggenda della musica e un modello“, ha fatto sapere il suo portavoce.

Nata nel 1939 a Nutbush, nello stato del Tennessee, Anna Mae Bullock – in arte Tina Turner – è diventata famosa alla fine degli anni ’60 come cantante della band Ike & Tina Turner Revue prima di avviare una carriera da solista. Naturalizzata svizzera, ha venduto negli anni oltre 180 milioni di album e vinto 12 Grammy Awards. Fra le sue hit “What’s Love Got To Do With it”, “Private Dancer” e “The Best”.