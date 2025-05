Tina insegue Arcangelo: Sperti svela un tradimento

Nell’ultima puntata del dating show “Uomini e Donne”, il Trono Over ha visto intensi scontri e rivelazioni scioccanti. Tina Cipollari si è scagliata contro Arcangelo, il corteggiatore di Gemma Galgani, accusandolo di non avere un reale interesse per lei e di cercare solo visibilità. Durante una discussion infuocata, Tina ha definito Arcangelo “buffone e gran pagliaccio”, costringendolo a lasciare lo studio dopo averlo invitato a farlo. Prima di andarsene, Arcangelo ha baciato Gemma, suscitando la reazione indignata di Tina e l’incredulità del pubblico.

Nel frattempo, la situazione tra Sabrina Zago e Guido si è complicata. Dopo sospetti di un doppio gioco da parte di Guido, Sabrina ha deciso di mostrare il suo telefono alla redazione per chiarire ogni dubbio. Intervenuto Gianni Sperti, ha controllato anche il cellulare di Guido, scoprendo messaggi affettuosi tra lui e Sabrina. Tuttavia, Guido ha poi rivelato di aver chiuso la conoscenza con Sabrina, confessando di essere uscito a cena con un’altra corteggiatrice, Gloria, e affermando che “potrebbe nascere qualcosa di importante” con lei.

In sintesi, la puntata è stata ricca di colpi di scena, con Tina che non ha risparmiato critiche e Gianni che ha svelato verità sorprendenti, mantenendo alta la tensione e l’interesse del pubblico.

Fonte: www.libero.it