Tina e Gianni tronisti di Uomini e Donne da settembre? Parla Sperti

L’idea di Maria De Filippi di far sedere sul trono la protagonista del parterre Over, Ida Platano, è stata vincente e pare che la conduttrice abbia già altri piani di questo tipo. Secondo Nuovo Tv la De FIlippi vorrebbe convincere Gianni Sperti e Tina Cipollari a diventare tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne: “Idee e progetti a Uomini e Donne. La padrona di casa del noto dating show ha in mente delle novità per il programma e riguardano i due opinionisti. I due potrebbero passare dalla loro sedia al trono. Lavori in corso per al prossima edizione e Maria è pronta, con questa nuova manovra si impegnerebbe a trovare l’amore sia per Sperti che per la Cipollari“.

Il direttore Riccardo Signoretti in uno degli ultimi numeri di Nuovo ha anche aggiunto: “Delusa da Ida Platano, Maria vorrebbe che la Cipollari prendesse il suo posto su quello che è il trono over. I piani di Maria per la sua trasmissione“.

Tina e Gianni nuovi tronisti? Sperti rompe il silenzio su Uomini e Donne Magazine.

Tina Cipollari per il momento non ha commentato le indiscrezioni, Gianni invece ha detto la sua sull’ultimo numero della rivista ufficiale di Uomini e Donne. Gianni ha spiegato che tra il ruolo di cavaliere e quello di tronista sceglierebbe quest’ultimo, ma ha anche aggiunto che spera non accada, perché non sa gestire bene i suoi sentimenti.

“Cavaliere del trono over o tronista? Non succederà, spero, perché non so gestire bene i miei sentimenti, ma di sicuro preferirei essere tronista: non riuscirei a sopportare di vedere la persona che mi piace in atteggiamenti intimi con qualcun’altro. – si legge sul settimanale di Uomini e Donne – Nel parterre over sarei molto selettivo, ascolterei con attenzione la persona con cui mi rapporto perché in questo momento cerco un’intesa mentale. Sarei una spugna e non potrei che migliorare. Un’intesa solamente fisica mi annoierebbe”.