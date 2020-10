Ormai abbiamo capito che Patrizia De Blanck e Tina Cipollari non sono bff, la Contessa infatti settimane fa ha rivelato che non andrebbe mai a Uomini e Donne anche per non incontrare “quella str**za di opinionista” che è in studio. Interrogata da Alfonso Signorini la gieffina ha poi aggiunto che tra Adua Del Vesco e la vamp del programma mariano sopporta meno quest’ultima.

In un’intervista concessa a Francesco Canino per Il Fatto Quotidiano, Tina ha spiegato da dove nasce l’astio che la nobildonna nutre nei suoi confronti.

“La verità è che è una cosa vecchia. Tutto è nato nel pieno del reality che andava in onda su Rai 1 Il Ristorante, perché lei è molto prepotente. Ho discusso con Patrizia De Blanck anche per una nomination e il pubblico la mandò via con una percentuale altissima, nonostante fosse lei convinta di vincere. In quel caso l’ho presa in giro e mi sono divertita, feci un balletto a sfottò e lei si offese moltissimo.Da quel momento però non l’ho più vista e va bene così”.

Ieri sera gli amici di Indifferenza Astrale hanno riportato alla luce i preistorici filmati delle catfight tra la Cipollari e la De Blanck e in questi video si vede l’opinionista che tiene perfettamente testa alla sua “nemica”.

“Cioè mi da molto fastidio questo suo modo di intromettersi. […] Dimmi in faccia le cose, perché ti ho sentita! Cosa devo dimostrare?! Abbi il coraggio di parlare in faccia. Falsa e ipocrita che altro non sei. Senti finiscila non mi provocare, non ci provare proprio. Falla finita Patrizia perché non sto scherzando. Mi stai così antipatica che non hai idea”.

Anche alle luce di queste clip, mi auguro che Signorini riesca a convincere Tina a sbarcare al GF Vip anche solo per un mini soggiorno di 2/3 notti in qualità di ospite.

Le liti tra Tina e Patrizia De Blanck.