Nonostante i molti rumor su crisi e rotture, la storia tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara è andata avanti a gonfie vele. Lo scorso gennaio l’uomo aveva anche smentito le voci di un periodo nero.

Oggi però l’opinionista di Uomini e Donne ha rivelato di essere single e l’ha fatto su Instagram, dove ha anche chiesto ai media di non affibbiarle nuovi flirt.

“Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un’amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente.

Orgogliosa di esser come sono…Con i miei difetti, le mie paure, le mie corazze, la mia sensibilità, la mia impulsività. Tina Cipollari”.