Nei primi giorni della sua avventura al GF Vip Patrizia De Blanck ha detto che non andrebbe mai a Uomini e Donne anche per non incontrare Tina Cipollari, che definito una ‘str***a’. Non contenta durante una puntata in prima serata la Contessa ha anche detto che ce l’ha con l’opinionista del programma mariano “perché è adatta a vendere le cipolle al mercato“.

Adesso è il turno di Tina Cipollari, che in un’intervista concessa a Francesco Canino per Il Fatto Quotidiano ha rivelato il vero motivo dell’antipatia tra lei e la De Blanck.

“L’antipatia è nata durante il reality di Rai 1 Il Ristorante, perché lei è molto prepotente. Mi scontrai con lei durante una nomination e il pubblico la bocciò con una percentuale bulgara, nonostante fosse lei convinta di restare. Io la presi in giro, feci un balletto a sfottò e lei si offese. Non ci siamo mai più viste da allora”.

Tina Cipollari ricorda la catfight con un altro gieffino, Rocco Casalino.

“All’epoca era stato cattivissimo: offese quello che sarebbe diventato mio marito e disse che la professione della prostituta era più nobile di quello che facevo io in tv. Successe un pandemonio, lo inseguii per lo studio, finimmo su Blob per settimane. Adesso è il portavoce del Premeir Conte. Mi ha stupito la sua carriera, sono sincera. Ma al netto della sua vena provocatoria, lo ricordo come un ragazzo preparato e intelligente, con una bella proprietà di linguaggio”.