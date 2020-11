Ormai sappiamo tutti che Patrizia De Blanck non nutre particolare simpatia per Tina Cipollari e l’ha dimostrato almeno in due occasioni al GF Vip. La contessa nelle scorse settimane non si è fatta problemi ad attaccare l’opinionista di Uomini e Donne.

“Meglio che non dico nulla. Secondo voi posso andare lì? Nemmeno per sogno, non ci andrò.Poi con quella str***a che c’è in studio. Con lei ho già fatto un reality e basta così. Inoltre quello non è un programma per me. […] Tina Cipollari? Quella è adatta a vendere le cipolle al mercato”.

La vamp ha spiegato come mai la De Blanck non la sopporta, pare infatti che tutto sia nato nel reality che le due hanno fatto insieme nel 2004, Il Ristorante. Ci sono anche dei video delle loro catfight che testimoniano tutto.

Molti telespettatori del Grande Fratello Vip hanno sperato nell’arrivo di Tina Cipollari nella casa più spiata d’Italia, anche solo per un confronto con la nobildonna romana. Purtroppo questo non accadrà e a spegnere le nostre speranze è stata proprio la protagonista di U&D, in un’intervista che ha rilasciato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Ma no che non ci sarò. Alfonso Signorini è stato molto gentile e mi ha carinamente invitato a replicare in studio, ma io non ho niente da dirle. Io dimentico e basta. Il passato è nel passato“.

Capisco Tina, perché con un impegno fisso in uno dei programmi più popolari della tv non ha certo bisogno di andare ad azzuffarsi in altre trasmissioni, ma sarebbe stato bello assistere ad una litigata tra la Cipollari e la De Blanck (altro che Armando e i finti ex fidanzati).

La Contessa attacca Tina Cipollari, il video.

Patrizia De Blanck contro Tina Cipollari#GFVIP pic.twitter.com/gF7ICxL88E — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 2, 2020

Tina Cipollari che si è rifiutata di avere un confronto con la De Blanck è una di noi #GFVIP — Fr🏧 (@dioperdonali) November 3, 2020