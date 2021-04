Dopo aver parlato del suo rapporto con Maria De Filippi e del suo ruolo a Uomini e Donne, Tina Cipollari su Nuovo Tv ha anche attaccato duramente Gemma Galgani. Le due protagoniste del dating show di Canale 5 (che hanno litigato furiosamente fuori dagli studi di U&D) non riescono proprio ad andare d’accordo e dal settimanale di Riccardo Signoretti la Cipollari ha gettato benzina sul fuoco del loro astio dicendo che la Galgani è una donna senza dignità.

“Purtroppo la verità è che io ho creato un mostro. Il suo cambiamento fisico? Deve a Giorgio Manetti la sua trasformazione perché allora era una donna di poco più di 60 anni che portava male la sua età ed era orrenda. È priva di dignità. Se l’avesse avuta avrebbe fatto scelte diverse prima fra tutte quella di non dare retta al corteggiamento di un ragazzino come Sirius”.

L’opinionista di Uomini e Donne ha anche consigliato alla sua ‘nemica’ di lasciar perdere i pretendenti troppo giovani e trovarsi un uomo con cui passare la vecchiaia. Secondo la vamp, se Gems non seguirà i suoi consigli si troverà da sola una volta che le telecamere si saranno spente.

“Mi arrabbio tantissimo quando mi fermano per la strada o mi scrivono dicendo che Uomini e Donne è un programma tutto studiato a tavolino. A cominciare dalle storie d’amore che nascono lì dentro, per finire con le diatribe fra opinionisti e tronisti, in particolare i miei litigi con Tina. È tutto vero! E io quando piango, piango lacrime vere, ci sto davvero male.

Lei in passato ha più volte portato in trasmissione la mummia dicendo che sono io. Non avete idea di quanto mi faccia soffrire questo siparietto, dice che sono brutta, che ho il nasone. Non so perché Tina Cipollari faccia così. Le mie amiche dicono che è invidiosa”.