Dopo anni di tregua oggi Tina Cipollari è esondata come un fiume che esonda (.cit Simona Ventura) contro Tinì Cansino. Tutto è nato quando Maria De Filippi ha annunciato l’arrivo di un pretendente egiziano per Gemma Galgani e l’opinionista romana non ha perso l’occasione per tirare in ballo la ‘mummia’. La Cipollari ha chiesto a Tinì di andare dietro le quinte a prendere il fantoccio, ma questa si è rifiutata, scatenando l’ira di Tina.

“Ascolta fai questa bella passerella e mi porti la mummia qui davanti? Perché non puoi? Pure tu hai mostrato il cu*0 per 30 anni e adesso per alzarsi da qui a là non può? Questa è stata 30 anni con il balcone al vento e ora si giustifica ‘Oddio cos’è? Non so cos’è, non posso farlo’. Cioè dai Maria questa è una cosa pietosa. Una volta ho detto ‘che ca**o Tinì’. Lei mi ha risposto ‘non si dicono queste parolacce’. E dai vi prego, perché non si alza? Perché si vedono le gambe scoperte?”.

La Cansino (che recentemente ha spiegato perché non parla quasi mai) ha spiegato che se non si è alzata non è perché aveva la minigonna, ma perché la De Filippi non gradiva la presenza della mummia in studio: “No la verità è che non posso portare la mummia se il nostro sole che è Maria dice di no, non posso portarla“. La risposta di Tina è stata epica: “Allora Tinì, la nuvola Tina Cipollari ti dice che si può portare in studio la mummia“.

Io comunque continuo a domandarmi perché Tinì sia ancora a Uomini e Donne. Non c’è più Karina Cascella e nemmeno Mario Serpa, ma lei non molla e purtroppo non aggiunge nulla al programma.



Tina Cipollari sclera contro Tinì Cansino: il video.