Tina Cipollari punzecchia Nikita, i due commenti dell’opinionista: “Si innamora subito”

Nikita Pelizon ieri sera al GF Vip è tornata a parlare della sua attrazione per Luca Onestini. La gieffina ha spiegato che le basta un saluto o una chiacchiera con l’ex tronista per ricordare il periodo bello che ha vissuto con lui all’inizio. Sui social in molti hanno commentato le parole della ‘fatina del GF Vip’ e tra questi c’era anche Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne sotto ad un post del nostro profilo Instagram di Biccy ha paragonato la Pelizon a Gemma Galgani: “Nikita è una Gemma 2, le basta uno sguardo e questa si innamora subito“. La cipollari ha ribadito il concetto sotto ad un video caricato dall’account ufficiale del Grande Fratello Vip: “Non so perché ma Nikita mi ricorda Gemma, a loro basta uno sguardo“.

Durante la diretta di ieri sera Giulia Salemi e Alfonso Signorini hanno letto a Nikita uno dei commenti dell’opinionista, ma la vippona non ha replicato.

Tina Cipollari e i commenti al GF Vip.

Non è certo la prima volta che la protagonista di Uomini e Donne dice la sua su un personaggio del GF Vip. Lo scorso ottobre infatti ha lanciato una shade a Giovanni Ciacci: “Speravo fosse Ciacci il primo ad essere squalificato stasera, peccato“.

Tina tre anni fa è anche stata tirato in ballo in più occasioni da Patrizia De Blanck. Quando era nella casa del GF Vip la contessa aveva criticato e lanciato diverse frecciatine alla Cipollari, che però si era sempre rifiutata di replicare. Alfonso Signorini aveva anche invitato l’opinionista ad andare in studio per commentare le parole della De Blanck: “Ma no che non ci sarò al GF Vip. Devo dire che Alfonso Signorini è stato molto gentile e mi ha carinamente invitato a replicare in studio, ma io non ho niente da dirle. Io dimentico e basta. Il passato è nel passato“.