Alfonso Signorini al GF Vip ha fatto vedere in diretta a Francesca Cipriani un commento non troppo carino di Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne rivolgendosi alla gieffina ha scritto: “Che ridicola“. La regina delle pupe è rimasta un po’ spiazzata e poi ha svelato uno strano retroscena. Secondo Francesca quell’offesa non sarebbe frutto di Tina Cipollari, o meglio, qualcuno l’avrebbe incitata a scriverla. Mi auguro soltanto che Alfonso convinca Tina Cipollari ad un confronto con la Cipry.

“Non è Tina, non è lei. Perché io la conosco ed è una persona che mi ha fatto tanti complimenti. So che ci sono persone che conoscono Tina e che mi hanno fatto del male. E quindi sicuramente le hanno detto di fare questo. Io Alfonso sono una persona sincera, che non ha peli sulla lingua, sono la sincerità in persona. No Alfonso, guarda, quella cosa non l’ha scritta lei. Nel senso che non può essere.

Io l’ho conosciuta, mi ha riempita di complimenti, abbiamo fatto un evento insieme. Mi ha detto delle cose bellissime e anche io penso le stesse cose di lei. Non me la prendo assolutamente per questo, perché sono andata avanti con il pensiero ed ho capito da dove arriva la fonte. In pratica è lei che è stata consigliata di fare questo. C’è un amico, ormai ex in comune che ha fatto questo. Vedo che la cattiveria non ha confini. Però non voglio nemmeno fare nomi e dire chi è”.