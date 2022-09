Tina Cipollari, l’attacco di Ciacci al Grande Fratello Vip: “Voglio andare a Uomini e Donne!”

Come in tutte le precedenti edizioni, anche quest’anno al Grande Fratello Vip i gieffini hanno tirato in ballo Tina Cipollari. Sabato sera i vipponi in cucina si sono messi a discutere delle litigate tra l’opinionista di Uomini e Donne e Gemma Galgani e sull’argomento uno dei concorrenti ha preso una posizione netta. Giovanni Ciacci ha dichiarato che vorrebbe andare alla corte di Maria De Filippi per difendere Gems. Lo stylist ha usato una parola forte ed ha detto che la Galgani è vittima di bullismo.

“Io voglio andare a Uomini e Donne a difendere Gemma da Tina. Perché Gemma è bullizzata e non mi piace. Certo sì Tina è molto sensuale, però sono dalla parte di Gemma e lo ripeto. – riporta Biccy – Voglio difendere Gemma perché mi piace tanto quella donna”.

Tina Cipollari rifiuta l’invito di Alfonso Signorini al GF Vip.

Due anni fa al GF Vip 5 Patrizia De Blanck ha offeso Tina Cipollari: “Io a Uomini e Donne? No meglio che non parlo. Ma secondo voi potrei mai andare lì che in studio c’è quella str***a?! Mai non ci penso nemmeno per sogno. Poi con quella ho già fatto un altro programma e mi basta. Poi Uomini e Donne non è una trasmissione per me quindi non andrà. Quella in studio è buona solo per vendere le cipolle al mercato“.

All’epoca Alfonso Signorini invitò la Cipollari ad andare al GF Vip per replicare alle dichiarazioni di Patrizia. L’opinionista però rifiutò l’invito: “No, non ci sarò. Devo dire che Alfonso Signorini è stato molto carino a farmi l’invito per rispondere. Però io a Patrizia non ho nulla da dire. Diciamo che dimentico e vado avanti, ormai quello è passato. Non la odio assolutamente. Tra noi è nata un’antipatia tanti anni fa. Abbiamo fatto il reality Il Ristorante e lei è stata prepotente e io ovviamente non ho fatto finta di nulla. Ci siamo scontrate e abbiamo discusso. Però la soddisfazione me l’ha regalata il pubblico che l’ha eliminata con percentuali altissime. Lei invece era convinta di restare e da quel momento se l’è presa. Alfonso mi ha invitata per parlarle, ma io non ho niente da dirle“.

Difficile quindi che Tina Cipollari vada a replicare a Giovanni Ciacci.