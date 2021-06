Tina Cipollari è uno dei volti storici di Uomini e Donne. L’opinionista è una delle vere colonne portanti del programma mariano, dal quale si era presa una pausa solo nel periodo tra il 2004 e il 2008 (durante il quale arrivò Karina Cascella). Eppure stando a quello che riporta Nuovo Tv la vamp potrebbe lasciare nuovamente la corte di Kween Mary. Secondo il noto settimanale la Cipollari sarebbe pronta a trasferirsi in Toscana e dire così addio a U&D: “Tina cambia vita: per amore di Vincenzo è pronta a lasciare Uomini e donne e a trasferirsi a Firenze“.

Potrà saltare qualche puntata, o farne altre in collegamento dal capoluogo toscano, ma Tina difficilmente lascerà Uomini e Donne. Non penso proprio che la De Filippi si lasci sfuggire un pilastro del suo programma.

Tina Cipollari ricorda il suo arrivo a Uomini e Donne e parla di Maria De Filippi.

“Sono arrivata 20 anni fa con Roberto Maltoni. Pensavo di interessargli e quando non mi ha scelto ci sono rimasta male. Devo tutto solo a quel due di picche: per me si è chiusa una porta, ma si è aperto un portone. Maria mi chiese di diventare tronista. Io e Claudia Montanarini siamo state le prime troniste della storia.

La De Filippi poi ha avuto l’intuizione di farmi diventare una delle prime opinioniste della televisione e successivamente altri programmi hanno cominciato a copiarci. Non mi sono mai montata la testa, ma sono sempre rimasta con i piedi per terra, a differenza di tante persone che per molto meno si sentono dive affermate. Devo molto a Maria, ci lega una profonda stima. Lei e tutto lo staff di Uomini e Donne sono la mia seconda famiglia”.