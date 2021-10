Tina Cipollari a distanza di due anni ha rovesciato un altro secchio d’acqua in testa a Gemma Galgani.

Era maggio del 2019 quando una leopardata Tina Cipollari prese un secchio d’acqua e lo gettò sulla testa di Gemma Galgani. In quell’occasione nessuno riprese l’opinionista, ma per scusarsi dell’accaduto Maria De Filippi decise di regalare un mazzo di fiori alla dama torinese.: “Guarda Gemma, volevo regalarti questi fiori. Mi dispiace di tutto quello che è successo. Li hanno regalati a me, ma io li regalo a te“.

Ora, a distanza di più di due anni, la scenetta si è replicata. L’unica differenza? La mascherina indossata dall’opinionista.

Ecco il video:

Il CAR WASH non poteva non finire così 🤣🤣🤣 #UominieDonne pic.twitter.com/jQ9yRHUwVD — Witty TV (@WittyTV) October 22, 2021

Tina lancia un secchio d’acqua a Gemma, il commento di Costanzo

All’epoca Maurizio Costanzo commentò così il fatto, fra le pagine del settimanale Nuovo:

“L’esempio di Tina Cipollari non è stato dei migliori, la povera Gemma Galgani si è presa una secchiata d’acqua in studio. Una situazione parecchio umiliante che l’ha ridicolizzata davanti a tutti. Di certo un comportamento non corretto da mostrare, né da seguire. Ma se si tiene presente che il contesto è quello di Uomini e Donne, dove c’è sempre un clima d’ironia ed il prendersi in giro è all’ordine del giorno, il discorso cambia. Resta il fatto che non sia un comportamento da imitare, ma in uno show televisivo si può anche accettare…”.

Questa estate invece è stata Maria De Filippi a commentare gli “eccessi” visti in alcune sue trasmissioni. A domanda diretta “si è mai sentita in imbarazzo per alcuni protagonisti dei suoi show?“, la conduttrice ha risposto affermativamente. “Sì, mi è capitato più di una volta e l’ho sempre dichiarato. Spero di averlo fatto con educazione“. Al contrario di Costanzo, però, non ha fatto i nomi.