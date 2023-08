Tina Cipollari, la furia di Pinuccia: “Felice se Pier Silvio la caccia”

In questi anni Pinuccia Della Giovanna e Tina Cipollari ci hanno regalato numerose litigate a Uomini e Donne. L’ottantunenne di Vigevano nel bel mezzo di una catfight ha anche minacciato di denunciare l’opinionista del dating show. Lontana dagli studi mariani adesso Pinuccia ha inciso un singolo ed ha anche rilasciato un’intervista a Tag24, nella quale si è scagliata contro la sua nemica.

L’ex dama del Trono Over ha dichiarato che sarà felice se Pier Silvio caccerà la Tina da Uomini e Donne. Probabilmente Pinuccia si riferisce al rumor (già smentito) secondo il quale Berlusconi avrebbe voluto allontanare la vamp da Mediaset. La signora ha poi escluso un suo ritorno a Uomini e Donne, almeno come dama, sarebbe invece pronta a tornare in trasmissione per esibirsi sulle note della sua canzone estiva.

“Veramente io non sono stata cacciata da nessuno! La verità è che mi sono sentita male perché la cara Tina Cipollari minacciava di picchiarmi con tanto di parolacce. E’ intervenuta Maria e allora i miei figli mi hanno detto: ‘Mamma, tu ti fermi’.

Sarei contenta se Pier Silvio mandasse via la Cipollari, è una donna cattiva e invidiosa con persone che non conosce e che tratta male come ha fatto con me, alla mia età!

Un ritorno in trasmissione? No no, se mi chiamassero a cantare la canzone andrei sicuramente, poi per altro chissà… Se dovessero richiamarmi e la salute me lo permette potrei anche tornare, altrimenti sto a casa e faccio la bisnonna!

Con Alessandro ci sentiamo tutte le settimane. E’ lui che mi chiama sempre per chiedermi come sto. Ci siamo sempre voluti bene e siamo molto affezionati l’uno all’altra. A Roma abbiamo fatto molte cose belle, ci vogliamo bene anche se lui ha 92 anni e io 81: l’amore non ha età!”