In questa edizione di Uomini e Donne sta succedendo davvero di tutto, da Maria De Filippi che non manda in onda le esterne noiose ai cavalieri del trono over che puntano le corteggiatrici dei tronisti, fino all’assenza (forzata) di Tina Cipollari.

Perché sì, in questa stramba e nuova edizione di Uomini e Donne assisteremo anche all’assenza in studio di Tina Cipollari, finita in quarantena fiduciaria perché venuta a contatto con una persona che è poi risultata positiva al CoronaVirus.

Il Covid-19 ha quindi toccato anche la trasmissione di Maria De Filippi, seppur non direttamente.

Durante la nuova puntata che è stata registrata ieri, domenica 1^ novembre, Maria De Filippi ha aperto la trasmissione sottolineando l’assenza di Tina Cipollari, che tuttavia ha ugualmente preso parte alla puntata in collegamento via Skype, come riportato dal portale Il Vicolo Delle News.

L’opinionista non ha spiegato quanto durerà la sua quarantena, ma mi sto già immaginando la Cipollari che via Skype urla cose contro la Galgani.

Che trash.