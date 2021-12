Esattamente un mese fa Giucas Casella ha nominato Tina Cipollari al GF Vip. Durante un confronto con Patrizia De Blanck l’illusionista ha detto di aver frequentato la Cipollari e che per questo la Contessa De Blanck si sarebbe ingelosita.

“Se dici che non è vero avrai perso la memoria. Ma che stai a dire? Tra noi c’è stato qualcosa e non puoi negare. Che cavolo stai dicendo patrizia? Non ci posso credere, non te lo ricordi? Quando facevamo il programma Il Ristorante tu venivi a casa mia. Uscivamo spesso ed è verissimo. E io mi ricordo che mi telefonavi spesso per amore. Certo che è tutta verità. Anzi, dirò che quando io ero ancora nel reality tu chiamavi ed eri gelosa pure perché mi frequentavo con la Tina Cipollari. Come non eri gelosa di lei? Certo che sì. Poi sei andata anche da Barbara d’Urso lamentandoti di questa storia. Non mi invento nulla, ci sono i fatti. Io non dico mai cavolate. Non sto dicendo bugie è la verità”.

Giucas non fare il nome di Tina.. Potresti fare una brutta fine.. Fidati. #GFVIP pic.twitter.com/JccmZ14atf — fateibraviazio (@fateibraviazio) November 29, 2021

Ora parliamo del #GFVIP ma vogliamo ricordare il mega cast de Il Ristorante con Tina, Pamela Prati, Patrizia De Blank, Naike Rivelli, Giucas Casella e Serena Grandi? pic.twitter.com/fesZ9zgX4h — Mai Dire Reality (@maidirereality) September 18, 2020

Tina Cipollari commenta i racconti di Giucas.

A distanza di un mese dalle confessioni del paragnosta, Tina Cipollari ha deciso di parlare. In un’intervista rilasciata a Vero, l’opinionista di Uomini e Donne non ha voluto smentire le parole del gieffino: “E che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?”

Tina in modalità…



Con l’occasione Tina ha anche deluso le speranze di chi sperava in un armistizio con Gemma Galgani: “Gemma? Non ci sarà una pace siglata sotto l’albero, il suo modo di porsi in televisione non mi piace e non mi piacerà mai. Sono sincera e non sopporto il suo atteggiamento, come si comporta“.