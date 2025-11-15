Tina Cipollari festeggia 60 anni tra auguri Vip su Instagram

Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne, festeggia un compleanno significativo: compie 60 anni e riceve una pioggia di auguri da personaggi famosi su Instagram.

Da oltre 25 anni, Tina è un volto di spicco nel programma di Maria De Filippi, attirando l’attenzione sia per il suo carattere vivace che per le sue discussioni accese con i concorrenti. La sua schiettezza e la capacità di leggere le situazioni la rendono un punto di riferimento nel dating show. Tuttavia, non mancano le critiche da parte di chi la considera poco educata e sopra le righe. Nonostante le polemiche, il suo seguito è notevole. Recentemente, l’intervista rilasciata a Belve ha dimostrato che il pubblico continua a seguirla e apprezzarla.

Per il suo giorno speciale, Tina ha voluto condividere sui social alcuni momenti dei festeggiamenti. Tra i messaggi ricevuti spicca quello di Giucas Casella, suo grande amico, che ricorda l’epoca in cui si era vociferato di un possibile flirt tra loro, affermazione che Tina ha sempre smentito. I festeggiamenti hanno visto la presenza di auguri VIP da nomi noti come Maria Monsè, Gianni Sperti e Ida Platano.

Insomma, Tina continua a essere un’icona della televisione, in grado di suscitare tanto amore quanto critica, ma sempre nel cuore del pubblico.