Tina Cipollari è stufa e sbotta: “Non mi cacciano, sarò più pungente di prima!”

Da più di un mese circolano rumor sul presunto addio di Tina Cipollari a Uomini e Donne. Alcuni siti hanno tirato in ballo Pier Silvio Berlusconi dicendo che avrebbe pensato di ridimensionare l’opinionista a Uomini e Donne e una versione simile è stata pubblicata anche dal settimanale Nuovo Tv.

La notizia però è stata smentita dalla stessa vamp al Padova Pride Village: “Se è vero quello che si legge sul fatto che non ci sarò più a Uomini e Donne? Ma no, assolutamente. Sì ho visto che circolano le storie, ma io non ho ancora ricevuto nessun avviso. Penso di esserci ancora“.

Eppure ieri Giorgio Manetti ha commentato la fake news: “Se l’indirizzo è quello sono dalla parte di Piersilvio non tanto perché vuole mandare via Tina ma perché almeno ci sarebbe una rivoluzione in positivo del programma. Penso che ne abbiamo abbastanza di vedere certe scene in tv come nella scorsa edizione”.

Tina Cipollari sbotta e chiarisce la situazione.

Poco fa Tina Cipollari è sbottata su Instagram ed ha bollato nuovamente il rumor su di lei come una bufala. Infatti nessuno verrà cacciato da Uomini e Donne.

“Buongiorno a tutti. Stanca e annoiata da qualche mese di leggere dappertutto ‘Tina troppo trash’, ‘Pier Silvio caccia Tina’, ‘Tina fuori da Uomini e Donne’, ‘Mediaset decide di dare un taglio all’opinionista di Maria De Filippi’. Volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti, che purtroppo per loro anche quest’anno mi ritroveranno seduta al mio solito posto. E vi dirò di più. Talmente che mi hanno esasperata a leggere tutte queste fake news che sarò più carica e pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla, specialmente a sproposito. Buona estate a tutti, e un caro saluto a Pier Silvio”.