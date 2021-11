Le catfight tra Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno radici ‘antiche’. Le due prime donne di Uomini e Donne litigano da almeno un decennio, con una brevissima parentesi, quando nel giugno del 2018 si abbracciarono suggellando una pace (durata quanto un gatto in tangenziale): “Questo è un momento storico per me e Gemma. E adesso voglio fare un augurio speciale. Gems ti auguro una felicissima estate e spero che dimenticherai tutte queste diatribe qui dentro nel programma, ora godiamoci la bella stagione“. Ovviamente con il ritorno di Uomini e Donne a settembre 2018 le due tornarono a detestarsi.

In molti però sono convinti che le litigate tra Tina Cipollari e la sua rivale siano dei teatrini architettati dalla redazione, ma non è così. Non soltanto le dirette interessate, ma ora anche Raffaella Mennoia ha assicurato che le scenate di Gemma e Tina sono reali. L’autrice del programma mariano in un’intervista rilasciata a Nuovo ha dichiarato: “Quello che si vede in onda è tutto vero, il loro rapporto è quello che vedete in televisione. Dietro le quinte? Noi facciamo addirittura in modo che non si incrocino né prima né dopo la registrazione del programma“.

Gemma parla delle liti con Tina Cipollari.

“Sono assolutamente reali. Infatti mi arrabbio molto quando le persone mi fermano nel mio quotidiano e mi dicono che è tutto studiato a tavolino. Quello che vedete è verissimo, anche le mie discussioni con lei. Secondo voi riuscirei a recitare? Mi ha anche fatta piangere. A Uomini e Donne è tutto vero a cominciare dalle storie d’amore che nascono lì dentro, per finire con le diatribe fra opinionisti e tronisti, in particolare i miei litigi con Tina. – si legge su Di Più – È tutto vero! E io quando piango, piango lacrime vere, ci sto davvero male. Non avete idea di quanto mi facciano soffrire certi siparietti. Dice che sono brutta, che ho il nasone. Non so perché Tina fa così. Le mie amiche dicono che è invidiosa”.

Gemma o Tina: voi da che parte state? 🔥 #UominieDonne pic.twitter.com/6nmJgtJAuS — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 29, 2021

L’opinione di Tina e Gianni, dopo aver visto l’esterna di Gemma e Costabile! Voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/QJPGBGY6Ln — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 19, 2021