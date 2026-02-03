13 C
Roma
martedì – 3 Febbraio 2026
Gossip

Tina Cipollari e Gianni Sperti al Grande Fratello Vip

Da stranotizie
Tina Cipollari e Gianni Sperti al Grande Fratello Vip

Scoppia il gossip sulla possibile squadra del Grande Fratello Vip. Tina Cipollari e Gianni Sperti, i volti fissi di “Uomini e Donne”, potrebbero diventare opinionisti del reality in prima serata condotto da Ilary Blasi.

Secondo le voci riportate da Giuseppe Porro su Instagram, sarebbe stata proprio Ilary Blasi a chiedere la presenza della Cipollari e di Sperti nel programma. Maria De Filippi, che li conferma nel suo dating show, non ha intenzione di sostituirli. La notizia è stata accolta con entusiasmo da molti fan. Lorenzo Pugnaloni, esperto di “Uomini e Donne”, ha dato speranza ai telespettatori, rispondendo a un fan che non esclude questa possibilità. Ha rivelato che “Tina avrebbe chiesto di far nuove cose in TV”, dopo la sua recente esperta come inviata a “Striscia la Notizia”.

L’arrivo dei due potrebbe portare una scossa positiva al reality. Tra i possibili concorrenti, si parla di volti a loro noti: la presenza di Armando Incarnato, ex cavaliere del Trono Over, sembra certa. Potrebbero entrare anche Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, mentre meno probabile appare al momento quella di Sara Gaudenzi.

Articolo precedente
Assistente Sociale Professionale
Articolo successivo
Stranger Things 1985: La Nostalgia di Hawkins
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.