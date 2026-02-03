Tina Cipollari e Gianni Sperti al Grande Fratello Vip

Scoppia il gossip sulla possibile squadra del Grande Fratello Vip. Tina Cipollari e Gianni Sperti, i volti fissi di “Uomini e Donne”, potrebbero diventare opinionisti del reality in prima serata condotto da Ilary Blasi.

Secondo le voci riportate da Giuseppe Porro su Instagram, sarebbe stata proprio Ilary Blasi a chiedere la presenza della Cipollari e di Sperti nel programma. Maria De Filippi, che li conferma nel suo dating show, non ha intenzione di sostituirli. La notizia è stata accolta con entusiasmo da molti fan. Lorenzo Pugnaloni, esperto di “Uomini e Donne”, ha dato speranza ai telespettatori, rispondendo a un fan che non esclude questa possibilità. Ha rivelato che “Tina avrebbe chiesto di far nuove cose in TV”, dopo la sua recente esperta come inviata a “Striscia la Notizia”.

L’arrivo dei due potrebbe portare una scossa positiva al reality. Tra i possibili concorrenti, si parla di volti a loro noti: la presenza di Armando Incarnato, ex cavaliere del Trono Over, sembra certa. Potrebbero entrare anche Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, mentre meno probabile appare al momento quella di Sara Gaudenzi.