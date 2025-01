Tina Cipollari diventa tronista: l’annuncio ufficiale e la richiesta

Dopo anni di speculazioni, Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne, ha finalmente lanciato un appello per trovare l’amore. Sui profili ufficiali del programma è stata pubblicata una clip in cui Tina annuncia di essere single e in cerca di un uomo. La redazione ha anche fornito i dettagli per contattare il programma, invitando chi si sente idoneo a presentarsi per corteggiarla.

Tina ha spiegato le sue caratteristiche ideali per un partner: cerca un uomo di età compresa tra i 63 e gli 80 anni, purché sia autonomo e non necessiti di cure. Ha espresso una preferenza per uomini vedovi e ha indicato che i figli devono vivere all’estero e non occuparsi più di lui.

Per quanto riguarda la situazione economica, ha sottolineato che l’uomo deve essere molto benestante e disposto a sposarla, senza separazione dei beni. Una buona posizione economica è necessaria: desidera un uomo con proprietà immobiliari significative, come una casa a St. Moritz, altre case a New York, Londra e Parigi, e che ami viaggiare. In cambio della sua presenza, Tina si è descritta come una donna di casa, capace di cucinare bene e molto dolce con un compagno che sa accontentarla.

Tina ha anche chiarito che non attribuisce grande importanza all’aspetto fisico e ha aggiunto un particolare curioso: il primo incontro con i pretendenti dovrebbe includere un regalo, come prova di un uomo generoso. Ha specificato che non basta essere ricco; un uomo potrebbe essere molto ricco ma anche avaro, e lei cerca invece un uomo generoso.

La ricerca di Tina ha suscitato interesse e l’appello è stato percepito come serio. Ora sta a coloro che si sentono idonei rispondere e mettersi alla prova per conquistare l’affetto della famosa opinionista. È quindi un momento di grande attesa per i fan di Uomini e Donne su chi potrebbe essere il fortunato che avrà l’opportunità di conoscerla meglio.

In conclusione, la ricerca di Tina Cipollari per un compagno affiancata dall’invito a candidarsi, ha già creato un’aspettativa tra i telespettatori e i potenziali corteggiatori.