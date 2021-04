Tina Cipollari è una colonna portante di Uomini e Donne e in molti si sono preoccupati quando qualche giorno fa non si è presentata in studio e si è limitata collegarsi da casa. Non è la prima volta che la vamp deve fare ‘l’opinionista in smart working’, lo scorso novembre infatti è entrata in contatto con una persona che ha contratto il Covid ed è stata costretta a fare una quarantena. Secondo alcuni rumor la nemica di Gemma Galgani questa settimana non sarebbe riuscita a raggiungere gli studi Elios perché impegnata nell’organizzazione del suo matrimonio e di un trasloco. Onestamente però questa ipotesi sembra abbastanza debole ed infatti a dare un’altra versione dei fatti è arrivato un’ex corteggiatore di Tina Cipollari, Amedeo Venza. Secondo l’influencer l’assenza dell’opinionista sarebbe legata nuovamente al CoronaVirus.

“L’esperto di gossip ha scritto che il motivo di questi collegamenti sarebbe da ricondursi al Covid. Ricordiamo che la Cipollari era già stata in isolamento dopo essere entrata in contatto con una persona positiva. In quell’occasione, la donna non aveva avuto remore ha dire tutta la verità. – riporta Gogo Magazine – Amedeo Venza, questa volta, sarebbe sicuro che Tina avrebbe contratto il Covid-19 che l’avrebbe costretta all’isolamento e sospeso molti dei suoi progetti professionali e anche privati. Come ricorderete, la donna avrebbe dovuto sposarsi con Vincenzo. Questa volta, l’opinionista ha preferito non condividere il motivo dell’assenza”.

Che sia per un trasloco o per il Covid, a me Tina in collegamento è sembrata anche più solare e bella di quando è in studio, quindi anche avesse il virus sta bene. In ogni caso speriamo che torni presto perché le catfight con Gemma dal monitor non sono la stessa cosa.

Tina Cipollari interviene da casa: i video.

Gemma è uscita in esterna con Aldo, ma non ha avuto dei “segnali” da parte sua… 🤭 Come proseguirà la loro conoscenza? #UominieDonne pic.twitter.com/OpBSMD9lGe — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 15, 2021

Secondo voi Aldo potrebbe essere l’uomo giusto per Gemma? #UominieDonne pic.twitter.com/TlaB5RzbSg — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 15, 2021

Ma per me non è vero che Tina si trasferisce a Torino, la sta prendendo in giro! Starà finendo il suo trasloco che iniziò 5-6 mesi fa sempre a Roma… o ha il Covid come dicono fonti vicine a lei #UominieDonne — Alice_w.w (@97_aaa97) April 15, 2021

Quindi fatemi capire: Tina assente perchè sta affrontando un trasloco da Roma a Torino?#uominiedonne — AMICI NEWS (@amicii_news) April 15, 2021