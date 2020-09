Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Maria De Filippi ha fatto entrare Pamela Barretta, che ha annunciato la fine della sua relazione con Enzo. Tina Cipollari è intervenuta in difesa del cavaliere ed ha detto di essere stata contattata privatamente dalla dama: “Tu ti sei permessa di messaggiarmi. Non ti devi permettere. Mi hai messaggiato, calunniandomi. Hai cercato il mio numero di telefono e mi ha mandato un messaggio dicendomi: “Hai incontrato Enzo”. Cosa ti ha detto di me, quello?”. Non abbiamo parlato di te, Enzo è un uomo libero e può parlare con chi gli pare. Se io esco di qua e incontro qualcuno di Uomini e Donne lo saluto. Fatti una vita. Ma come ti permetti di cercare il mio numero, che mica hanno tutti. Detto questo addio, spero“.

Pamela però ha dato un’altra versione: “Il tuo numero me l’hai dato tu, non ricordi? Eravamo in un negozio insieme”. L’opinionista ha negato: “Assolutamente no, non ti ho mai dato nulla”.

A distanza di qualche ora dalla messa in onda della puntata la Berretta ha mostrato un bigliettino che le avrebbe scritto Tina: “Non sono una stalker, non sono una pazza. Non vado a cercare i numeri delle persone in tutta Italia. Questo è un bigliettino che dimostra che la signora Tina Cipollari mi ha dato il suo numero. Ovviamente copro il numero per privacy. Possiamo fare la prova calligrafica. Questa è la grafia di Tina Cipollari. Forse te ne sei scordata? L’hai scritto di tuo pugno a dicembre quando eravamo in un negozio a Saviano. Ripeto che non sono una pazza che si inventa le cose“.

A questo punto pretendo la macchina della verità dell’Alabama e anche una perizia grafologica!

Pamela e il presunto foglietto di Tina Cipollari, il video.

“FATTI UNA VITA, FATTI UNA VITA PAMELA, ADDIO SPERO cit Tina #UominieDonne pic.twitter.com/cG1BdmWvL1 — ♓️Alberto Breani♓️ (@ilbreano) September 8, 2020