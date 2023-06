Timperi sbuffa, Ippoliti abbandona lo studio sulle note di Stranger Things – Video

Botta e risposta in diretta nello studio di ‘Uno Mattina in Famiglia’ all’inizio della consueta rassegna stampa

“Finisce qua la rassegna stampa, grazie e arrivederci”. Gianni Ippoliti abbandona in diretta lo studio di ‘Uno Mattina in Famiglia’ dopo aver notato che il collega Tiberio Timperi aveva iniziato a sbuffare all’inizio della consueta e ironica rassegna stampa. “Tiberio dimmi, vedo che sbuffi”, la richiesta di Ippoliti a Timperi, che replica piccato: “No no, niente, parliamo dopo, facciamo i conti dopo…”.

Ma Ippoliti incalza avvicinandosi al collega: “Parliamone subito, siamo in diretta, è bello così. Stavolta non mi muovo, ti faccio un bel massaggio e mi dici cosa volevi dire…”. Nulla da fare però, con Tiberi che respinge nuovamente il chiarimento in diretta replicando “ma non ci penso proprio”. “E allora finisce qua la rassegna stampa, grazie e arrivederci”, saluta Ippoliti, incurante del tentativo di Monica Setta e Ingrid Muccitelli di farlo restare. “E allora che dobbiamo fare?”, chiede quindi Timperi. Secca la risposta del collega: “Continuate a sbuffare”. Da qui l’abbandono dello studio da parte di Gianni Ippoliti, con la regia che chiude il botta e risposta sulle note della colonna sonora di Stranger Things.