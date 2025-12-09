12.6 C
Roma
martedì – 9 Dicembre 2025
Gossip

Timothée e Kylie Jenner ancora insieme

Da stranotizie
Timothée e Kylie Jenner ancora insieme

I rumor sulla presunta crisi tra Timothée e Kylie avevano raggiunto vette altissime. La domanda era sulla bocca di tutti: la coppia più chiacchierata del momento si è davvero lasciata? Ebbene, la risposta è arrivata forte e chiara, spazzando via ogni dubbio: Timothée Chalamet e Kylie Jenner stanno ancora insieme e sono più affiatati che mai.

Niente storie su Instagram né paparazzate: Timothée e Kylie hanno scelto il modo più chiaro per smentire le voci sulla loro rottura, presentandosi mano nella mano sul red carpet della première di Marty Supreme, il nuovo film con Timothée protagonista. Dopo settimane in cui si parlava insistentemente di crisi, la coppia ha deciso di non nascondersi, ma di brillare… letteralmente, con un outfit arancione.

Timothée e Kylie hanno letteralmente infiammato il tappeto rosso con un total look coordinato in arancione. Questa scelta cromatica audace e l’evidente sintonia, tra sorrisi complici e vicinanza costante, sono la prova definitiva: nessuna crisi, nessun addio. Tra i due l’amore va a gonfie vele.

Articolo precedente
Trump attacca l’Europa
Articolo successivo
Achille Lauro a Rimini nel 2026
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.