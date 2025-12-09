Timothée e Kylie Jenner ancora insieme

I rumor sulla presunta crisi tra Timothée e Kylie avevano raggiunto vette altissime. La domanda era sulla bocca di tutti: la coppia più chiacchierata del momento si è davvero lasciata? Ebbene, la risposta è arrivata forte e chiara, spazzando via ogni dubbio: Timothée Chalamet e Kylie Jenner stanno ancora insieme e sono più affiatati che mai.

Niente storie su Instagram né paparazzate: Timothée e Kylie hanno scelto il modo più chiaro per smentire le voci sulla loro rottura, presentandosi mano nella mano sul red carpet della première di Marty Supreme, il nuovo film con Timothée protagonista. Dopo settimane in cui si parlava insistentemente di crisi, la coppia ha deciso di non nascondersi, ma di brillare… letteralmente, con un outfit arancione.

Timothée e Kylie hanno letteralmente infiammato il tappeto rosso con un total look coordinato in arancione. Questa scelta cromatica audace e l’evidente sintonia, tra sorrisi complici e vicinanza costante, sono la prova definitiva: nessuna crisi, nessun addio. Tra i due l’amore va a gonfie vele.