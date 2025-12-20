Timothée Chalamet sceglie i New York Knicks

Il fascino del red carpet più esclusivo del mondo non ha potuto nulla contro la passione sportiva di Timothée Chalamet, icona di stile e protagonista indiscusso di Hollywood. Chalamet ha finalmente rotto il silenzio sul vero motivo per cui ha disertato l’ultimo Met Gala, lasciando che la fidanzata Kylie Jenner sfilasse da sola davanti ai fotografi.

L’attore aveva preferito un’atmosfera decisamente meno glamour ma molto più interessante, almeno per lui. Per molti la sua assenza all’evento di Manhattan era un mistero, ma la spiegazione è più semplice del previsto: una partita decisiva dei playoff NBA. Chalamet ha spiegato di essere un tifoso appassionato dei New York Knicks e di essersi rinchiuso in una stanza d’hotel con tre amici per seguire la sfida contro i Boston Celtics su un iPad.

Mentre Kylie Jenner incantava il pubblico con un abito Ferragamo personalizzato, Chalamet viveva quello che ha definito uno dei momenti più belli della sua vita. L’attore ha descritto l’energia del Madison Square Garden come qualcosa di elettrizzante, ammettendo che per quattro mesi la sua priorità assoluta è stata la corsa della squadra verso il titolo. Una scelta che lo ha portato a ignorare il protocollo della moda globale per esultare davanti a uno schermo, pubblicando anche una storia sui social in preda all’entusiasmo per la vittoria dei suoi beniamini per 108-105.

Se il Met Gala è stato sacrificato in nome del basket, la coppia non ha comunque deluso i fan a lungo. Solo due giorni dopo il grande evento newyorkese, Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno fatto il loro debutto ufficiale sul red carpet a Roma, in occasione dei Premi David di Donatello. In quell’occasione, i due si sono presentati con look monocromatici coordinati, confermando una sintonia che ormai non è più un segreto per nessuno.

Il 2025 si è confermato come un anno d’oro per l’attore, non solo per la vita privata ma anche per la carriera. Chalamet è attualmente impegnato nella promozione di “Marty Supreme”, un film prodotto da A24 incentrato sul mondo del ping pong, per il quale si è allenato duramente fin dal 2018. La pellicola vanta un cast stellare che include nomi come Gwyneth Paltrow e Tyler, the Creator. Inoltre, Chalamet ha appena concluso le riprese di “Dune: Parte terza”, l’atteso capitolo finale della saga di Denis Villeneuve, consolidando la sua posizione tra i candidati principali ai Golden Globes e ai Critics’ Choice Awards.

Da qualche settimana il web è in fermento per una bizzarra teoria che ipotizza una doppia vita per Timothée Chalamet. Secondo molti utenti, l’attore sarebbe in realtà EsDeeKid, un rapper britannico emergente che si esibisce sempre indossando un passamontagna per mantenere il totale anonimato. A scatenare il gossip è stato un video virale che elenca coincidenze singolari, dalla presenza della star a un concerto di un collaboratore del musicista a Londra, fino alla passione mai nascosta di Chalamet per l’hip-hop, nata ai tempi del liceo.