Timothée Chalamet Multato per Aver Sfrecciato in Bici Elettrica sul Red Carpet di Londra: Polemiche e Risate

Timothée Chalamet ha vissuto una curiosa disavventura durante la premiere del suo ultimo film a Londra, “A Complete Unknown”, un biopic su Bob Dylan. L’attore si è presentato sul red carpet in bicicletta elettrica, scelta che inizialmente sembrava in linea con l’idea di presentarsi in modo ecologico, ma che si è trasformata in un problema. Infatti, Chalamet ha ricevuto una multa di 65 sterline dall’azienda di bike sharing Lime per aver parcheggiato in modo illegale. In un talk show francese, l’attore ha raccontato con sorpresa e divertimento l’accaduto, spiegando che aveva deciso di utilizzare la bici elettrica per evitare il traffico di Londra e arrivare puntuale.

Tuttavia, il suo gesto di eco-sostenibilità si è rivelato poco vantaggioso poiché l’infrazione gli è costata una penalità. L’attore ha commentato: “Non potevo parcheggiare lì, quindi ho preso una multa. Ed è una cosa orribile, perché era pubblicità per loro”. La sua decisione ha suscitato diverse reazioni, tra chi lo ha criticato per il suo comportamento e chi invece lo ha lodato per il messaggio di sostenibilità che stava cercando di trasmettere.

Le immagini di Chalamet in bicicletta, immortalate dai fotografi presenti all’evento, sono diventate rapidamente virali sui social media, consegnando all’attore un’immagine inedita. Questo non è stato il primo episodio che ha attirato l’attenzione sul web; poche settimane prima, Chalamet si era presentato incognito a una competizione di sosia a New York, divertendosi a scattare foto con i partecipanti.

Chalamet, noto per la sua interpretazione del protagonista in “Chiamami col tuo nome”, si sta affermando sempre di più nel panorama cinematografico globale. Per il suo ruolo di Bob Dylan in “A Complete Unknown”, ha già ricevuto nomination importanti, inclusi i Golden Globe e i BAFTA, e c’è la possibilità di una candidatura agli Oscar. La pellicola arriverà nelle sale italiane il 23 gennaio, con un’anteprima il 17 gennaio, suscitando grande attesa tra gli appassionati di cinema. La sua trasformazione nel leggendario cantautore ha ricevuto apprezzamenti sia dai critici che dal diretto interessato, il quale ha accolto positivamente il lavoro di Chalamet.