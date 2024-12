Timore per la Nube Tossica

Un incendio ha colpito l’azienda di trasporti e logistica Fercam a Bolzano, coinvolgendo la struttura e oltre dieci tir parcheggiati all’interno. Le fiamme sono divampate prima dell’alba, con la chiamata d’emergenza alla stazione dei vigili del fuoco pervenuta alle 4:31 del 20 dicembre. I vigili del fuoco di Bolzano e le squadre volontarie sono intervenuti prontamente, riuscendo a spegnere l’incendio in circa due ore, limitando i danni. La causa del rogo sembra essere un deposito di pneumatici.

Durante le operazioni di emergenza, è stata chiusa la strada vicina, mentre le ambulanze sono state presenti sul posto, senza però rendere necessario l’intervento dei sanitari. Anche la polizia ha partecipato per coordinare le operazioni di messa in sicurezza. È stato confermato che il traffico sull’autostrada A22 non è stato interrotto e non ci sono state criticità per l’inceneritore nelle vicinanze.

Tuttavia, preoccupazioni sono emerse riguardo a possibili rischi per la qualità dell’aria. La combustione di pneumatici, vernici e plastica potrebbe avere aumentato i livelli di inquinanti, potenzialmente creando una nube tossica. Tecnici dell’Agenzia per l’Ambiente sono stati attivati per monitorare la situazione e valutarne i rischi. Verranno diffuse informazioni sulla qualità dell’aria in seguito. Inoltre, è prevista la sorveglianza su eventuali pericoli di esplosione.

Le autorità locali stanno conducendo un’indagine per determinare le cause esatte dell’incendio e valutare le implicazioni ambientali. Nonostante la serietà della situazione, fortunatamente non si sono registrati feriti. La risposta rapida dei vigili del fuoco e delle squadre di emergenza ha contribuito a contenere il rogo, riducendo il rischio di danni maggiori sia alla struttura che all’ambiente circostante. La comunità resta in attesa di aggiornamenti sulla qualità dell’aria e sulle indagini in corso per far luce sull’accaduto.