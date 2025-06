Timo Werner ai New York Red Bulls: una trattativa avvincente!

Il mercato calcistico sta vivendo un periodo di grandi fermenti, con nomi illustri che potrebbero approdare negli Stati Uniti. I New York Red Bulls stanno valutando l’acquisto di Timo Werner, ex attaccante di Chelsea e Tottenham Hotspur.

Secondo quanto riportato da The Athletic e Givemesport, il club sta dialogando con il RB Leipzig per portare Werner in MLS. Sebbene non ci sia ancora un accordo ufficiale, le parti coinvolte sembrano ottimiste e confidano di chiudere la trattativa prima della fine della finestra di trasferimenti estiva.

Il giocatore tedesco è seguito dai Red Bulls da tempo e avrebbe avuto l’opportunità di unirsi al club già la scorsa estate. Tuttavia, l’ultima stagione per Werner è stata difficile. Negli ultimi 18 mesi ha militato in prestito nel Tottenham, dove non è riuscito a brillare, non partecipando a una partita ufficiale dal febbraio scorso e non essendo nemmeno convocato nelle ultime cinque gare di campionato.

Durante il suo primo periodo al RB Leipzig, dal 2016 al 2020, Werner si era messo in luce, tanto che il Chelsea lo prelevò per 53 milioni di euro nell’estate del 2020. Con i “Blues” ha vinto anche la UEFA Champions League nel 2021.

Oggi, a 29 anni, Werner sembra motivato a trasferirsi in MLS, dove potrebbe integrarsi bene con altri giocatori del team, come Eric Maxim Choupo-Moting ed Emil Forsberg, compagno di squadra al Leipzig. I New York Red Bulls hanno attualmente uno slot per un giocatore designato e la presenza di Werner potrebbe dare nuovo slancio alla squadra, reduce da una finale persa contro i LA Galaxy nel 2024.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: onefootball.com