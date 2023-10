Timberlake spiazzato, reazione dopo la rivelazione di Britney sull’aborto

Nel suo libro The Woman In Me Britney Spears ha rivelato di essere rimasta incinta quando stava con Justin Timberlake e di aver abortito, anche perché il suo compagno non se la sentiva ancora di diventare padre. Le dichiarazioni della principessa del pop hanno fatto il giro del mondo e ovviamente sono arrivate anche al suo ex fidanzato. Una fonte ha rivelato al Daily Mail che Timberlake è sorpreso, perché pensava che la storia dell’aborto fosse un segreto suo e di Britney e che non sarebbe mai uscito. Per il momento però pare che il cantante non parlerà.

Un segreto, certo, come le battute che faceva sulla verginità di Britney e le frecciatine post rottura. Diciamo che la Spears è stata una gran signora e fin troppo paziente nel non parlare subito.

Timberlake e le rivelazioni della fonte anonima al Daily Mail.

“Justin Timberlake è “consapevole” che il modo in cui ha trattato in passato l’ex Britney Spears potrebbe “tornare a perseguitarlo” quindi ha intenzione di rimanere in silenzio di fronte alle rivelazioni esplosive sulla loro relazione contenute nel libro di memorie della cantante. – si legge sul Daily Mail – Justin sperava che la loro decisione di interrompere la gravidanza sarebbe rimasta un segreto per sempre. Una nostra fonte attendibile ha spiegato che Justin non parlerà. “Justin pensava che la decisione che avevano preso fosse una decisione presa insieme e credeva che lui e Britney avrebbero mantenuto il silenzio su quell’episodio. Ora che Britney ne ha parlato nel suo libro lui cercherà di non dire nulla al riguardo perché sa che qualunque cosa dirà da questo momento potrebbe essere usata contro di lui Lui è anche ben consapevole che le dichiarazioni fatte da Britney lo perseguiteranno. Justin non vuole intralciare il momento della sua ex. In passato ha chiesto scusa e sa che ha commesso degli errori. La stessa cosa l’ha fatta anche con Janet Jackson. Però se qualcuno si aspetta delle dichiarazioni imminenti sull’aborto o sul libro rimarrà deluso””.