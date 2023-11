Timbaland disgustoso contro Britney: “Pazza. Justin mettile la museruola”

Il libro The Woman In Me, ha raccontato al mondo quello che davvero è successo ad inizio anni 00 tra Justin Timberlake e Britney Spears. Tra video musicali, singoli, frecciatine e interviste varie, per anni abbiamo sentito solo una parte della storia, quella di Justin, quella che ha dipinto Britney come una bugiarda traditrice. Adesso che abbiamo scoperto dell’aborto, dei tradimenti di Justin e delle sue menzogne, lui si è trincerato dietro ad un vigliacco silenzio stampa, ma a parlare in difesa dell’amico è arrivato Timbaland.

Il noto produttore durante un evento al Kennedy Center for the Performing Arts di Washington ha sparato a zero contro Britney. Prima l’uomo le ha dato della pazza e poi come ciliegina sulla torta ha detto che Timberlake avrebbe dovuto metterle la museruola.

“Questa è impazzita vero?! Io volevo chiamare Justin per dirgli ‘Amico! Avresti dovuto mettere la museruola a quella ragazza’”.

E la cosa che dovrebbe farci riflettere è che se questi individui ritengono accettabile vomitare certe schifezze in pubblico, possiamo solo immaginare cosa possano dire in privato. In ogni caso se il signore pensava di fare un favore all’amico Justin, con questa sparata l’ha solo danneggiato. Forse la museruola dovrebbe usarla lui per evitare di umiliarsi pubblicamente.

Timbaland e le prese in giro a Britney Spears.

Nel 2020 la principessa del pop ha pubblicato un video nel quale ballava sulle note di Say It Right e anche in quell’occasione Timbaland di è preso gioco di lei. In quel caso è intervenuto Sam Asghari, marito della Spears: “Da quando essere se stessi (ed avere molto talento) è un problema? Non preoccuparti di avere una risposta da lei, lei ha dei fan reali e delle persone che sono state ispirate dal suo lavoro, a differenza di te, che hai comprato dei follower. Voglio dire, hai 3 milioni di follower e poi i tuoi post ottengono 11.000 like? Non ha senso“.