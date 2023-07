Tim Summer Hits: dietro le quinte sono sbocciate due simpatie tra quattro cantanti?

Grande successo per la seconda edizione di Tim Summer Hits, che domenica 30 luglio da Rimini chiuderà con l’ultimo show della stagione. Ma prima della finale dal backstage del programma di Rai Due arrivano dei gossip davvero inaspettati. Secondo Dagospia dietro le quinte dell’evento sarebbero sbocciate delle simpatie tra alcuni dei protagonisti di questa estate. Stando alle indiscrezioni pubblicate dal giornalista Ivan Rota, ci sarebbe stato grande feeling tra Ana Mena e Achille Lauro e anche tra Angelina Mango e Tananai.

Sarà solo amicizia? Di sicuro Tananai due settimane fa a Radio Deejay ha parlato della sua fidanzata ed ha anche rivelato che fa l’architetto.

“Come va l’amore? Sono fidanzato con una ragazza che si chiama Sara. Stiamo insieme da 3 anni è un architetto. Le avevo anche dedicato una rima nel pezzo Tha Supreme: “la mia tipa è un architetto, che bello, puoi ricostruire i club che ho distrutto. Nonostante questo è rimasta con me? Sì, è una santa. Devo dire che mi sento molto fortunato e non potrei chiedere di meglio.

Anche a livello professionale sono felice. Mi sono reso conto di quanto sono fortunato a poter fare questo lavoro e poi per rispetto nei confronti del pubblico che viene a sentire un mio concerto, voglio essere il più bravo possibile per loro. Poi le paghi queste cose visto che tutto quello che ho raggiunto l’ho raggiunto velocemente in un anno, è facile perderlo e non voglio perderlo. Anche perchè mi ricordo come stavo prima di essere ascoltato”.