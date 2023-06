Roma e Rimini saranno le due città che ospiteranno i vari concerti del consueto appuntamento estivo di Tim Summer Hits, quest’anno condotto da Andrea Delogu insieme a Nek.

E se Battiti Live sarà poi trasmesso da Italia 1, il Summer Hits andrà su Rai2. E non è certo una casualità che abbiano entrambi annunciato il cast oggi.



Battiti Live: chi sono i 100 artisti che si esibiranno sul palco https://t.co/V8lTj2mftm #BattitiLive — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 15, 2023

Tim Summer Hits: chi sono i 70 artisti che si esibiranno sul palco

Ecco tutti gli artisti in rigoroso ordine alfabetico:

Achille Lauro, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Ariete, Arisa, Articolo 31, Ava, Anna e Capo Plaza, Baby K, Boomdabash, Boro e Oriana, Bresh, Carl Brave, Clara, Colapesce Dimartino, Coma_Cose; Dargen D’Amico, Elodie, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi e Orietta Berti; Fabrizio Moro, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gianmaria, Giorgia, Irama e Rkomi; Leo Gassman, LDA, Levante, Luigi Strangis, Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Romano, Max Pezzali, M¥ss Keta, Mr.Rain; Nek, Paola & Chiara, Piero Pelù e Alborosie, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Renga Rhove; Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Sangiovanni, Shade e Federica Carta; Sophie and The Giants, Tananai, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Wax e Wayne.

