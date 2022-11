TIM scatta in Borsa su accelerazione piano Minerva

– Balzo in Borsa per TIM, che risulta il miglior titolo del FTSE MIB, dopo le ipotesi di accelerazione sul piano Minerva elaborato nei mesi scorsi da Fratelli d’Italia e che prevede un’offerta di Cassa Depositi e Prestiti CDP sull’ex monopolista di Stato per poi scorporare la rete.

“Il progetto Minerva è prioritario e inizierò a sentire tutti gli stakeholder, a partire dalla CDP”, ha detto nel weekend Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione. “Cassa, che è l’emanazione del MEF, ha un doppio ruolo che è strano, sia dentro TIM sia dentro Open Fiber – ha detto a SkyTg24 – Partiremo a parlare con Cassa e poi con TIM e gli altri operatori. È fondamentale partire con il piede giusto”.

Ieri La Stampa ha scritto che l’OPA potrebbe anche non essere lanciata dalla sola CDP. “L’operazione, secondo voci che circolano in ambienti finanziari ma mai confermate, potrebbe anche assumere contorni diversi, con un’offerta “collettiva” in cui a partecipare non sarebbe solo la Cassa guidata da Dario Scannapieco ma anche il primo socio di TIM col 23,75% Vivendi, oltre a fondi come KKR e Macquarie”, ha scritto il quotidiano.

Spicca il volo Telecom Italia, che si attesta a 0,2363 Euro, con un aumento del 7,56%. Il titolo ha guadagnato oltre il 20% nell’ultima settimana a causa delle voci sull’accelerazione del piano Minerva. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,242 e successiva a quota 0,2576. Supporto a 0,2264.