Tim Ripper Owens in tour: cinque concerti in Italia

Tim “Ripper” Owens, cantante dei KK’s Priest ed ex frontman di Judas Priest, Malmsteen e Iced Earth, sarà in Italia per cinque concerti durante il suo nuovo Screaming Europe Tour. Le date sono fissate per i mesi di novembre e dicembre.

Gli eventi si svolgeranno il 19, 20 e 21 novembre in occasione del Rock Legends Show: il 19 novembre al Teatro Tosti di Ortona, il 20 novembre al Teatro Savoia di Campobasso e il 21 novembre al Teatro di Civitanova Marche. Successivamente, Owens si esibirà il 4 e 5 dicembre al Music Factory Live di Cremona e al Peocio di Trofarello (TO) con il suo progetto solista.

Ecco l’elenco completo delle tappe dello Screaming Europe Tour:

Novembre

  • 19.11 Teatro Tosti – Ortona (Italia) Rock Legends Show
  • 20.11 Teatro Savoia – Campobasso (Italia) Rock Legends Show
  • 21.11 Teatro – Civitanova Marche (Italia) Rock Legends Show
  • 22.11 Retro Music Club – Nitra (Slovacchia)
  • 25.11 Kllosseum – Kosice (Slovacchia)
  • 27.11 Kino Regis – Bochnia (Polonia)
  • 28.11 Rc Mlyn – Vrutky (Slovacchia)
  • 29.11 Kino Klub – Svatoborice (Repubblica Ceca)

Dicembre

  • 04.12 Music Factory Live – Cremona (Italia)
  • 05.12 Il Peocio – Trofarello (Italia)
  • 06.12 Del Vino – Orchamps – Vennes (Francia)
  • 07.12 Soundcheck One – Waldbronn (Germania)
  • 09.12 Spirit of 66 – Verviers (Belgio)
  • 11.12 Bergkeller – Reichenbach im v. (Germania)
  • 12.12 Stary Dom – Domecko (Polonia)
  • 13.12 Eden Underground Klub – Broumov (Repubblica Ceca)

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

