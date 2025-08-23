Tim Ripper Owens in tour: cinque concerti in Italia

Tim “Ripper” Owens, cantante dei KK’s Priest ed ex frontman di Judas Priest, Malmsteen e Iced Earth, sarà in Italia per cinque concerti durante il suo nuovo Screaming Europe Tour. Le date sono fissate per i mesi di novembre e dicembre.

Gli eventi si svolgeranno il 19, 20 e 21 novembre in occasione del Rock Legends Show: il 19 novembre al Teatro Tosti di Ortona, il 20 novembre al Teatro Savoia di Campobasso e il 21 novembre al Teatro di Civitanova Marche. Successivamente, Owens si esibirà il 4 e 5 dicembre al Music Factory Live di Cremona e al Peocio di Trofarello (TO) con il suo progetto solista.

Ecco l’elenco completo delle tappe dello Screaming Europe Tour:

Novembre

19.11 Teatro Tosti – Ortona (Italia) Rock Legends Show

20.11 Teatro Savoia – Campobasso (Italia) Rock Legends Show

21.11 Teatro – Civitanova Marche (Italia) Rock Legends Show

22.11 Retro Music Club – Nitra (Slovacchia)

25.11 Kllosseum – Kosice (Slovacchia)

27.11 Kino Regis – Bochnia (Polonia)

28.11 Rc Mlyn – Vrutky (Slovacchia)

29.11 Kino Klub – Svatoborice (Repubblica Ceca)

Dicembre

04.12 Music Factory Live – Cremona (Italia)

05.12 Il Peocio – Trofarello (Italia)

06.12 Del Vino – Orchamps – Vennes (Francia)

07.12 Soundcheck One – Waldbronn (Germania)

09.12 Spirit of 66 – Verviers (Belgio)

11.12 Bergkeller – Reichenbach im v. (Germania)

12.12 Stary Dom – Domecko (Polonia)

13.12 Eden Underground Klub – Broumov (Repubblica Ceca)