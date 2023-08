Tim porta la copertura 5G nell'area naturalistica del Lago di Tovel in Trentino

TIM e le autorità locali hanno annunciato l’introduzione della copertura mobile nell’area circostante il Lago di Tovel, una gemma naturalistica della Val di Non che fino ad ora ha sofferto di mancanza di connettività, nonostante attiri annualmente 100 mila turisti durante i mesi estivi. Posizionato nell’ambito della Provincia Autonoma di Trento, all’interno di uno dei parchi nazionali delle Dolomiti, il Lago di Tovel è destinato a ricevere un potenziamento tecnologico grazie a Tim. La nuova infrastruttura, composta da una stazione base e un pilone strategicamente collocati a monte del lago, sfrutta le strutture preesistenti utilizzate dalle autorità locali. L’obiettivo è chiaro: portare la copertura 4G e 5G a un’area vasta 15 chilometri quadrati. Samuel Valentini, Sindaco del Comune di Ville d’Anaunia, ha sottolineato che questa implementazione è la risposta a richieste pervenute all’amministrazione locale, tutte improntate alla salvaguardia della sicurezza. Valentini ha sottolineato che in passato le persone erano costrette a percorrere anche fino a 10 chilometri per poter effettuare una semplice chiamata di emergenza. Questo nuovo sviluppo, senza dubbio, contribuirà a risolvere questo problema, offrendo una soluzione pratica e tecnologicamente avanzata. Oltre alle sfide comuni incontrate nelle aree remote e montane da parte dei turisti, questo luogo ha una popolazione di abitanti piuttosto insolita: gli orsi. Questi animali condividono il loro habitat con gli esseri umani e la presenza di una copertura mobile affidabile potrebbe avere implicazioni positive anche per la sicurezza di entrambe le specie.