Tim Music Awards: la festa della musica italiana su Rai1

Tim Music Awards: la festa della musica italiana su Rai1

Su Rai1, il 12 e 13 settembre, si svolgeranno i “Tim Music Awards”, un evento musicale atteso a fine estate. Presentato da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, questo appuntamento va in onda dal 2007 e segna la loro 14ª edizione insieme nella conduzione. Il programma, già sold out, celebrerà le canzoni più amate e i tour di maggior successo dell’anno, premiando gli album che hanno ricevuto le certificazioni della Fimi/NiQ in categorie come Oro, Platino e Multiplatino, oltre ai singoli di eguale valore usciti tra settembre 2024 e settembre 2025.

Sono previsti riconoscimenti per i grandi concerti, con premi destinati agli eventi che hanno superato 100.000, 200.000 e 300.000 partecipanti, certificati dalla Siae. Non mancheranno i Premi Speciali per quegli artisti che hanno lasciato un impatto significativo nella scena musicale.

Tra i cantanti che parteciperanno ai Tim Music Awards ci sono nomi noti come Achille Lauro, Annalisa, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Marco Mengoni e molti altri. La manifestazione promette di essere un grande tributo alla musica italiana, richiamando artisti che hanno fatto cantare milioni di persone.

Carlo Conti ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno all’Arena di Verona, sottolineando che l’edizione di quest’anno è speciale perché segna il cammino verso le venti edizioni nel 2026. Anche Vanessa Incontrada ha dichiarato la sua gioia nel partecipare, evidenziando l’importanza di rivedere artisti che, a causa dei suoi impegni, ha raramente occasione di incontrare.

