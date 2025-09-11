Tim Music Awards in Arena di Verona: la festa della musica italiana

Si avvicina il debutto della diciannovesima edizione dei Tim Music Awards, un evento imperdibile per gli amanti della musica italiana. L’Arena di Verona ospiterà due serate speciali, il 12 e 13 settembre, in diretta su Rai1, con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che tornano a calcare il palco insieme per la quattordicesima volta.

Un cast eccezionale di artisti si esibirà, tra cui Achille Lauro, Alfa, Anna, Annalisa, Antonello Venditti, e molti altri. Tra i nomi noti figurano anche Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Ligabue e Marco Mengoni, insieme a nuove stelle dell’industria musicale come Lazza e Tananai. La serata sarà animata dalla presenza di Andrea Pucci ed Enrico Brignano, promettendo momenti di intrattenimento e sorprese.

Durante l’evento, verranno premiate le hit più amate e le tournée di maggior successo dell’ultimo anno. Saranno riconosciuti album che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino, oltre ai singoli certificati Platino e Multiplatino pubblicati tra settembre 2024 e settembre 2025. Si celebreranno anche i grandi eventi dal vivo che hanno superato le 100mila, 200mila e 300mila presenze, certificati da SIAE. Come di consueto, non mancheranno premi speciali per quegli artisti che hanno lasciato un segno significativo nel panorama musicale.