Tim Music Awards: Festa della Musica all’Arena di Verona

Due serate speciali, un prestigioso cast e una location storica per la musica dal vivo. I Tim Music Awards 2025 tornano il 12 e il 13 settembre, in diretta su Rai1, per omaggiare i protagonisti della musica e dell’intrattenimento in Italia. Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per la quattordicesima volta insieme, condurranno questa manifestazione già sold-out. Le radio ufficiali sono Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana.

L’Arena di Verona ospiterà la diciannovesima edizione dei Tim Music Awards, trasformandosi in un palcoscenico di emozioni e suoni. Le due serate offriranno premi e performance live, celebrando un anno di successi musicali.

Il pubblico potrà assistere a esibizioni di artisti iconici della musica italiana, tra cui Achille Lauro, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Ligabue e tanti altri, con la comicità di Andrea Pucci ed Enrico Brignano a completare lo spettacolo.

Durante l’evento verranno premiate le canzoni più amate e i tour di maggior successo. Saranno riconosciuti gli album che hanno ottenuto le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino, così come i singoli Platino e Multiplatino. Ci sarà anche spazio per i live che hanno raggiunto significative presenze: Oro per 100.000, Platino per 200.000 e Diamante per 300.000 spettatori, certificati dalla SIAE. Inoltre, ci saranno premi speciali per chi ha avuto un impatto significativo nel panorama musicale.

Carlo Conti ha espresso la sua emozione per il ritorno su quel palco, mentre Vanessa Incontrada ha sottolineato la potenza della musica in grado di unire il pubblico. I Tim Music Awards 2025 promettono di essere un evento memorabile, celebrando l’arte musicale come un patrimonio collettivo da condividere.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

