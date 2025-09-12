TIM Music Awards: emozioni live all’Arena di Verona

La musica italiana si appresta a vivere due serate straordinarie con il ritorno dei TIM Music Awards, il prestigioso evento dedicato alle vendite discografiche e all’intrattenimento. Le dirette si svolgeranno all’Arena di Verona e saranno trasmesse in prima serata su Rai 1, condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che tornano insieme per la quattordicesima volta. Il pubblico potrà assistere a esibizioni live di artisti di fama nazionale e rivivere i successi musicali dell’anno passato.

Tra gli artisti che parteciperanno a questa edizione ci sono Achille Lauro, Alfa, Anna, Annalisa, Antonello Venditti, Bresh, Brunori SAS, Elodie, Eros Ramazzotti, Fabri Fibra, Fedez, Fiorella Mannoia, Gaia, Gigi D’Alessio, Giorgia, Il Volo, Irama, Laura Pausini, Lazza, Ligabue, Marco Mengoni, Mario Biondi, Max Pezzali, e molti altri, tra cui Andrea Pucci e Enrico Brignano.

Durante le serate, saranno premiati gli album che hanno ottenuto certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino, e i singoli Platino e Multiplatino pubblicati nel periodo indicato. Verranno riconosciuti anche i grandi tour che hanno registrato oltre 100mila presenze (Oro), 200mila (Platino) e 300mila (Diamante) certificati da SIAE. Infine, saranno conferiti premi speciali a coloro che hanno lasciato un segno indelebile nella musica italiana.

I TIM Music Awards sono prodotti da FriendsTv per Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time, con Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana come radio ufficiali dell’evento.