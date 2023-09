Tim Music Awards: Amadeus sulle canzoni che sta scegliendo per Sanremo 2024

Tra i tanti ospiti che ieri sera Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno accolto ai Tim Music Awards c’era anche Amadeus. Il conduttore ha ricevuto il Premio Fimi ed ha anche parlato dei brani del prossimo Festival di Sanremo. Amadeus ha rivelato che in queste settimane sta ascoltando i pezzi dei big ed ha aggiunto che sono davvero fortissimi.

“Sono tornato con Affari Tuoi, poi ci sarà Arena Suzuki. Il Festival? Sì le canzoni si ascoltano già in questo periodo e tu lo sai. La cosa più bella è quella di ascoltare le canzoni e il piacere di sceglierle. Io ringrazio tutta l’industria discografica e in maniera particolare i cantanti. – ha detto Amadeus ai Tim Music Awards – Sono loro che ci regalano le canzoni che ci fanno compagnia dopo Sanremo per un anno intero e forse anche di più. Sto già ascoltando le canzoni dei giovani e anche quelle dei big che iniziano ad arrivare in questo periodo. Come sono? Posso dirvi che sono davvero fortissime”.