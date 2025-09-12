TIM Music Awards 2025: la festa della musica italiana a Verona

Torna l’atteso evento dei TIM Music Awards all’Arena di Verona, con la diciannovesima edizione che si svolge in due serate. Lo spettacolo, condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, celebra la musica italiana e i successi dei cantanti nel panorama discografico. Le serate si svolgeranno stasera e domani, con emozioni, premi e performance straordinarie che terranno incollati milioni di spettatori.

Durante l’evento, saranno premiati gli album e i singoli che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino. Ci saranno riconoscimenti anche per eventi dal vivo che hanno superato le 100mila presenze, con premi speciali per artisti che hanno lasciato il segno nel panorama musicale. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, nonché su Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana.

Più di 40 artisti si esibiranno sul palco, tra cui Achille Lauro, Eros Ramazzotti, Ligabue, Laura Pausini e molti altri. Tra gli ospiti, anche i comici Andrea Pucci e Enrico Brignano.

Ospiti speciali saranno Bresh, noto per il suo stile che unisce rap e cantautorato, e Irama, reduce da un tour di successo e con un nuovo singolo da poco pubblicato. Anche Annalisa e Marco Mengoni presenteranno il loro brano “Piazza San Marco”, mentre Anna, con il suo singolo “Désolée”, continua a conquistare il pubblico.

Queste serate promettono di essere una celebrazione unica della musica italiana, con un mix di emozioni, talenti e riconoscimenti.