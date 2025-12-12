7.4 C
TIM lancia TimVision Days per le festività natalizie in Italia

In occasione delle prossime festività natalizie, TIM lancia i ‘TimVision Days’, un’iniziativa che offre a tutti la possibilità di accedere senza impegno a ‘TimVision Play’, il ricco catalogo di TIM. Da oggi fino all’11 gennaio sarà possibile guardare film in esclusiva, come ‘Il padre dell’anno’ con Michael Keaton dal 17 dicembre, ‘Tu Quoque’ con Maurizio Battista dal 15 dicembre, ‘Un’avventura spaziale – Un film dei Looney Tunes’.

Sarà possibile anche vedere serie TV in esclusiva come ‘La strada stretta verso il profondo Nord’ con Jacob Elordi, cartoni animati dedicati ai più piccoli disponibili anche in LIS e audiodescritti. Inoltre, sarà possibile seguire la programmazione live dei canali Mediaset e LA7 con la funzione ‘on demand’ per rivedere i programmi degli ultimi sette giorni, tutto l’intrattenimento di discovery+ e i sei canali Eurosport sia live che on demand, oltre all’informazione di Euronews e CNN International per essere sempre aggiornati.

Al termine del periodo promozionale, il servizio si disattiverà automaticamente e il cliente avrà l’opportunità di scegliere tra le tante proposte disponibili.

Brockhaven: l’aria avvelenata
