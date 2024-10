TIM, incarico all’AD per negoziare in esclusiva la cessione di Sparkle entro il 30 novembre

Il Consiglio di Amministrazione di TIM ha esaminato un’offerta non vincolante per l’acquisto di Sparkle, proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e da Retelit. Durante la riunione, il CdA ha deciso all’unanimità di autorizzare l’Amministratore Delegato Pietro Labriola a condurre trattative esclusive con gli offerenti. L’obiettivo è approfondire i dettagli economici e finanziari dell’operazione, con la previsione di ricevere un’offerta vincolante entro il 30 novembre 2024, proponendo condizioni ottimali.

In seguito a questa decisione, il Consiglio ha riconosciuto il MEF come parte correlata di TIM, poiché detiene la maggioranza del veicolo destinato ad acquisire Sparkle. Questa qualifica implica che, per valutare l’offerta di acquisto, TIM applicherà le procedure previste per le operazioni significative con parti correlate, già definite nelle normative interne dell’azienda. Ciò garantisce che l’intero processo sia gestito in modo trasparente e conforme alle regole stabilite.

L’operazione di acquisto di Sparkle è considerata strategicamente importante per TIM, e le discussioni con il MEF e Retelit sono mirate a massimizzare il valore dell’operazione sia per gli azionisti che per le parti coinvolte. Sparkle, operatore di servizi di telecomunicazione, gioca un ruolo cruciale nel potenziamento dell’infrastruttura digitale e nella competizione nel mercato delle telecomunicazioni.

L’iniziativa rappresenta anche un passo significativo per TIM nel rafforzare la propria posizione nel settore, ampliando la propria offerta di servizi e migliorando l’efficienza operativa. L’approvazione del CdA mostra una chiara volontà di procedere in modo strategico e puntuale, favorendo un dialogo costruttivo con i principali attori interessati all’acquisizione.

In conclusione, il CdA di TIM ha avviato un percorso per valutare l’offerta per Sparkle, considerando l’importanza dell’operazione non solo dal punto di vista economico, ma anche per il rafforzamento delle relazioni con gli investitori e il miglioramento della posizione di mercato di TIM. La scadenza fissata per l’offerta vincolante sancisce un’importante tappa nel processo di valutazione della potenziale acquisizione.