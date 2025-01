Tim in attesa della sentenza: il Governo Meloni deve risarcire l’azienda di 1 miliardo di euro

La Corte d’Appello di Roma ha respinto il ricorso del Governo Meloni, stabilendo che lo Stato deve restituire circa 1 miliardo di euro a Tim. Questa sentenza, immediatamente esecutiva, chiude un contenzioso di 15 anni legato al canone concessorio del 1998. Il Governo aveva chiesto di sospendere il pagamento, sostenendo che avrebbe causato “grave e irreparabile danno” al bilancio nazionale. Tuttavia, i giudici, presieduti da Benedetta Thellung de Courtelary, non hanno riscontrato problemi per le casse pubbliche, evidenziando che non sussisteva un’effettiva incapacità patrimoniale dello Stato e che un eventuale ritardo nel pagamento avrebbe solo aumentato gli interessi. Tim ha già annunciato di avviare le procedure per il recupero della somma, mentre il suo titolo ha registrato un aumento dell’1,7% in borsa dopo la sentenza. La controversia riguarda il pagamento del canone per il 1998, anno della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni. Nel 2020, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva già stabilito che la normativa italiana non poteva imporre a Tim il pagamento del canone per quell’anno, limitando i costi ai soli aspetti amministrativi. Nelle motivazioni della sentenza, la Corte ha sottolineato il rifiuto del Governo di accettare un pagamento rateizzato con uno sconto di 150 milioni proposto da Tim, evidenziando il mancato bilanciamento tra il pregiudizio per lo Stato e il beneficio per l’azienda. Inoltre, il ritardo nei pagamenti danneggia anche la credibilità dello Stato.