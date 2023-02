Tim down, oggi problemi internet: segnalazioni da tutta Italia

Problemi per Tim oggi, 5 febbraio 2023, con segnalazioni relative all’accesso internet da tutta Italia, da nord a sud. Le segnalazioni sono migliaia – come evidenzia anche il monitoraggio del sito downdetector.it – e riguardano l’accesso a internet da postazione fissa e, in parte, anche da mobile. Problemi vengono segnalati da tutta Italia, da Roma a Napoli passando per Pavia, Reggio Emilia, Torino, Treviso, Modena, Milano, Bologna.

Escluso l’attacco hacker. Secondo la Polizia postale si tratterebbe solo di problemi tecnici.