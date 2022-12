TIM, CEO Vivendi apprezza clima “sereno e costruttivo” in colloqui con governo

– Arnaud de Puyfontaine, CEO di Vivendi, “è grato a questo Governo e in particolar modo al Mimit e al ministro Urso, e agli altri dicasteri competenti, per aver creato le condizioni e un clima sereno e costruttivo che accompagna il lavoro dei tavoli tra Governo e azionisti di maggioranza di TIM“. Lo afferma in una nota il manager francese, sottolineando che l’obbiettivo è “trovare una soluzione condivisa che risponda agli obiettivi di Governo e che soddisfi tutti gli stakeholders nell’interesse del paese“.

Il CEO di Vivendi, che è principale azionista dell’ex monopolista di Stato, “ritiene che questo clima sia propedeutico per considerare altri investimenti in Italia che possano suggellare la partnership tra Italia e Francia”.

Un nuovo incontro tra Governo, CDP e Vivendi sul riassetto di TIM è previsto il 29 dicembre. La speranza è che possa essere il meeting decisivo per trovare una soluzione per il gruppo telefonico “entro la fine dell’anno”, come promesso nelle scorse settimane dal ministro dell’Industria Adolfo Urso.