L’8 giugno del 1955 a Londra nasce Tim Berners-Lee. Senza di lui il mondo sarebbe probabilmente peggiore. Internet senza dubbi. Prima del world wide web era una roba per pochissimi: dopo è diventata la rete che unisce gran parte degli abitanti del pianeta. La storia di come e perché e quando inventò il www (e l’html, il linguaggio con cui sono realizzati la gran parte dei siti), è arcinota.

Visto che oggi è il suo 66esimo compleanno mi voglio concentrare sui primi anni di vita. Come era da bambino? Un genio? Un predestinato? Un po’ predestinato sì: primo di quattro fratelli, i genitori erano considerati due pionieri dell’informatica: la mamma, Mary Lee Woods era una matematica e una delle prime programmatrici informatiche dei tempi; lavorava per un colosso dell’epoca, la Ferranti, che aveva messo sul mercato uno dei primi computer commerciali, il Mark 1. Qui incontra Conway Berners-Lee, si sposano subito e nasce Timothy, per noi Tim.

Com’era da bambino? Lo racconta lui stesso in un libro autobiografico: “Sono cresciuto nella zona sud ovest di Londra. Non ero bravo negli sport. A 11 anni, andando a scuola, mi innamorai dei treni: la scuola era fra due binari dei treni e io mi fermavo a guardarli. Avevo anche un trenino nella mia cameretta, con un circuito a quattro binari e una stazione al centro e dei tunnel. Mi divertivo a costruire strumenti elettronici per controllare meglio i treni. E alla fine scoprii che l’elettronica mi piaceva più dei trenini. Qualche anno dopo all’università mi costruii un computer da solo partendo da un vecchio televisore comprato da un rigattiere per pochi dollari”.

E’ una bella persona Tim Berners-Lee, modesta, riservata, che non ha smesso di provare a rendere il web (e il mondo) migliori. Quando gli fanno domande sulla vita privata risponde: “Se tu avessi scritto un programma come il world wide web, cosa possibile, vorresti che tutti sapessero cosa mangi a colazione? No, vedi? Grazie per la comprensione”.